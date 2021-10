L (Raphaële Lannadère) & l’Orchestre d’Harmonie Herblinois – Ça va arriver près de chez vous Onyx, 10 avril 2022, Saint-Herblain.

2022-04-10 les 9 et 10 avril 2022

Horaire : 17:00

Gratuit : non 5 € à 20 €BILLETTERIES :- www.theatreonyx.fr- à l’accueil à la Harlière, 9 rue de Charente, St-Herblain (derrière la Maison des Arts) – du lundi au vendredi de 12h30 à 18h et 1 heure avant le début des représentations- par téléphone au 02 28 25 25 00 les 9 et 10 avril 2022

Concert. L, Raphaële Lannadère, et aujourd’hui à nouveau L. Ces changements d’identité ne sont en aucun cas le signe d’une quelconque indécision. Bien au contraire, cette soif de mouvement est la marque d’une personnalité affirmée, soucieuse de multiplier les expériences au gré des inspirations. L revient cette année avec un nouvel album solaire et ardent : “Paysages”. Réalisé avec la complicité de Clément Ducol, il renoue avec l’esprit de son premier album la révélant il y a dix ans déjà. Son souffle si particulier, sa voix si sûre et si fragile à la fois, nous y envoûtent tout du long. Avec ce nouveau spectacle en prise avec le monde, L creuse son sillon d’artiste ancrée et ouverte.Pour les 2 dates à ONYX, L s’associe à l’Orchestre d’Harmonie Herblinois pour une création exceptionnelle ! Dans le cadre du Ça va arriver près de chez vous

