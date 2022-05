L’ Orchestre régional de Picardie Eglise saint-Pierre, 16 septembre 2022, Mailly-Maillet.

L’ Orchestre régional de Picardie

Eglise saint-Pierre, le vendredi 16 septembre à 20:30

Fondé en 1984 par le Conseil régional, l’Orchestre de Picardie a pour mission la production, la transmission et la diffusion de la musique symphonique. Depuis sa création il a évolué pour atteindre un effectif de trente-sept musiciens permanents. La mission d’intérêt général qu’il développe à travers une saison de concerts dans les territoires de sa région, les réseaux européens qu’il a créés et les partenariats durables dont il bénéficie concourent à déterminer une identité unique et témoignent de la modernité de son projet. Attaché à une relation de proximité avec tous ses publics, l’Orchestre de Picardie produit quelque cent concerts chaque année en France et à l’étranger, dont plus de la moitié dans notre région. JOHANNA MALANGRE, jeune cheffe allemande, a fait ses débuts en 2017 avec l’Orchestre de l’Académie du Festival de Lucerne, institution créée par Pierre Boulez. Elle s’était auparavant formée auprès de Johannes Schlaefli, Paavo Järvi et Bernard Haitink. Elle a dirigé de grands orchestres allemands, suisses, grecs, hongrois… En 2019 elle a fait ses débuts en France avec l’Orchestre de l’Opéra Royal de Versailles. THÉO PLATH, natif de Coblence, est diplômé du Conservatoire Supérieur de Munich. En 2019, il a été nommé basson solo de l’Orchestre Symphonique de Francfort. Pendant la saison 2021-2022, il se produit au Wigmore Hall en tant que soliste avec la Staatskapelle Halle, une série de concerts saluée unanimement par la critique et le public. Il a eu l’honneur d’enregistrer le Concerto pour basson de Mozart avec l’Orchestre du Mozarteum de Salzbourg. AU PROGRAMME Siegfried Idyll – 1870 : Richard Wagner (1813-1883) Concerto pour basson (K. 191) (Soliste : Théo Plath) – 1774 : Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Ramifications – 1968 : Gyorgy Ligeti (1923-2006) Symphonie n°73 en ré majeur » La chasse » – 1782 : Joseph Haydn (1732-1809)

Billetterie pour les concerts : • plein tarif : 12 € • tarif réduit* : 6 € • abonnements : – pass 6 concerts : 60 € (au lieu de 72 € plein tarif) – pass 3 concerts : 30 € (a

Saison culturelle Les Maillotines

Eglise saint-Pierre rue Eugene Dupré 89560 Mailly-Maillet Mailly-Maillet Somme



