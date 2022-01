L’ instant multiple Bar brasserie Cactus, 1 février 2022, Toulouse.

### Exposition de Patrice Godenzi **Dans le cadre des 11 mois, 11 photographes** Chaque élément de l’univers possède une fréquence vibratoire. Nous-mêmes vibrons à une certaine fréquence. Nous la percevons, par nos sens et par notre intuition. Or, cette perception reste intime et subjective, elle a des contours mal définis. Capter son image ne peut se faire figurativement mais en fixant l’aura ondulatoire des sujets. Au travers de ses diverses expérimentations passant par des mouvements imposés à son reflex numérique et (ou) en marchant vers le sujet photographié Patrice Godenzi capte dans un instant de vie les émanations énergétiques de ses sujets. Son approche du temps est plus verticale que linéaire, comme un paradigme, l’instant se décline, se fragmente, se déploie, dévoile ses vibrations, ses sonorités… contenant le passé le présent et l’avenir et nous montre « ce qui est là mais que nous ne voyons pas forcément. » **Vernissage, le jeudi 3 février à 19h ** __ ### Plus d’infos [Site du bar Le Cactus](https://lecactustoulouse.fr/)

Bar brasserie Cactus 11 Boulevard Lascrosses, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



