Skate Camp pour les 10-15 ans L ‘îlot Kergaher, Guidel Guidel-Plages, 16 juillet 2023, Guidel-Plages.

Skate Camp pour les 10-15 ans 16 – 21 juillet L ‘îlot Kergaher, Guidel 500

L’îlot Kergaher collabore avec WSA pour proposer une semaine sportive et inédite !

Si tu as entre 10 et 15 ans, viens passer une semaine de skate et de sports entre ami(e)s ! Tous les niveaux sont acceptés, de la découverte au perfectionnement, des animatrices et animateurs formés transmettront leur passion pour que chacun·e puisse s’amuser et progresser !

Tous les jours, 1h30 de skate !

Le reste de la journée, les options d’activités sportives seront multiples, VTT, piscine, basketball, football…

L’îlot Kergaher c’est l’aventure entre terre et mer avec le confort de bons repas bio et locaux cuisinés sur place tous les jours par notre cuisinière !

L ‘îlot Kergaher, Guidel kergaher guidel Guidel-Plages 56520 Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/l-ilot-de-kergaher/evenements/colo-nature-apprenante-du-printemps-6-a-10-ans »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-16T17:00:00+02:00 – 2023-07-16T23:59:00+02:00

2023-07-21T00:00:00+02:00 – 2023-07-21T18:00:00+02:00

biodiversité nature

ILOT KERGAHER