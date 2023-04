Les bonnes graines pour les 6-10 ans L ‘îlot Kergaher, Guidel, 16 avril 2023, Guidel-Plages.

Les bonnes graines pour les 6-10 ans 16 et 21 avril L ‘îlot Kergaher, Guidel 500

Des mots comme geris, carabe, cloporte et bigorneau te rendent curieux ? Alors cette colo est faite pour toi !

Avec nos animatrices et animateurs, viens t’amuser au grand air et part à la découverte du monde passionnant des petites et grosses bêtes qui se réveillent au printemps dans nos jardins, les mares, les étangs, le sol, le ciel ou la mer.

L’îlot Kergaher c’est l’aventure entre terre et mer avec le confort de bons repas bio et locaux cuisinés sur place tous les jours par notre cuisinière !

L ‘îlot Kergaher, Guidel kergaher guidel Guidel-Plages 56520 Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/l-ilot-de-kergaher/evenements/colo-nature-apprenante-du-printemps-6-a-10-ans »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-16T16:00:00+02:00 – 2023-04-16T17:00:00+02:00

2023-04-21T16:00:00+02:00 – 2023-04-21T17:00:00+02:00

biodiversité nature

ILOT KERGAHER