Séjour d’automne L ‘îlot Kergaher, Guidel, 30 octobre 2022, Guidel-Plages.

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Il est grand temps d’accueillir l’automne avec joie et bonne humeur. C’est sous nos grands arbres, que l’on ramassera des châtaignes, des marrons, des champignons et pourquoi pas les dernières pommes! Tu seras libre de participer à l’élaboration des menus et à la cuisine en apprenant à cuisiner les légumes de saison!

Et pourquoi pas un atelier creusage de citrouille en imaginant un drôle de personnage… et aussi pour en manger une partie.

On pourra apprendre à coudre et à bricoler pour créer nos déguisements pour fêter Halloween !

Ça sera aussi l’occasion d’aller à la plage observer les oiseaux hivernants et découvrir les belles couleurs de l’automne. Place au land art, à l’aquarelle et au château de sable.

Tout comme la nature, nous nous préparons tranquillement au froid, et nous pourrons construire une super cabane dehors! Qui aura l’audace d’hiberner dedans ?

Et pour bien finir nos journées, rien de mieux qu’un moment à sauter et courir dans les feuilles mortes pour nous réchauffer!

Nous avons une semaine pour célébrer cette superbe saison!



