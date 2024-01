L’ extinction des dinosaures, mais où est donc passé le T-rex ? Musée d’histoire des sciences Genève, dimanche 18 février 2024.

L’ extinction des dinosaures, mais où est donc passé le T-rex ? Des géologues partagent leur passion dans le grand salon du Musée d’histoire des sciences. Dimanche 18 février, 11h00 Musée d’histoire des sciences CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-18T11:00:00+01:00 – 2024-02-18T11:45:00+01:00

Fin : 2024-02-18T11:00:00+01:00 – 2024-02-18T11:45:00+01:00

À la fin du Crétacé, T-rex et tricératops peuplaient la Terre en compagnie de nombreux autres dinosaures. Impact de météorite ? Eruptions volcaniques ? Le pourquoi de leur disparition occasionnera un long débat agité au sein de la communauté scientifique qui perdure encore aujourd’hui.. A travers ce récit, nous ferons immersion dans le monde des dinosaures et prendrons conscience de ce que nous offre la paléontologie un lien unique avec l’histoire de la vie, et avec l’histoire de notre Terre.

Musée d’histoire des sciences Rue de Lausanne 128, 1202 Genève Genève 1202 +41 22 418 50 60 http://www.ville-ge.ch/mhs http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-histoire-sciences/

T-Rex, Muséum Genève