L' Été au Pavillon des Sciences – Animations Estivales 2021-07-12 – 2021-08-13 Parc du Près la Rose 1 IMPASSE DE LA PRESQU ILE

Montbéliard Doubs

Animations extérieures gratuites de 14h à 18h au Pavillon des Sciences. A bord d'étonnants triporteurs, des animateurs vous proposent des démonstrations scientifiques sur des sujets à priori quotidiens… mais toujours sources de curiosité! Les lundis et vendredis dans le Parc du Près la Rose et les mercredis dans le parc de l'Île en mouvement. Expositions ouvertes tous les jours de 10h à 19h week-end et jours fériés de 14h à 19h. contact@pavillon-sciences.com +33 3 81 97 18 21 http://www.pavillon-sciences.com/

