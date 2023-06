Stage d ‘ Accordéon Diatonique L’ Escale – Maison Paroissiale, Condrieu (69), 17 septembre 2023, .

Stage d ' Accordéon Diatonique Dimanche 17 septembre, 09h30 L' Escale – Maison Paroissiale, Condrieu (69)

Le Stage d ‘Accordéon Diatonique se déroulera en 4 sessions d ‘une journée, réparties dans la saison 2023 / 2024. Il sera encadré et animé par Fred Sonnery ( musicien du Groupe « » Les Poules à Facettes « » ).

Ouvert à tous sauf grands débutants.

Les stagiaires s ‘inscrivent pour les 4 sessions ( suiivi pédagogique d’une journée à l’autre ).

Nous disposons de plusieurs salles pour travailler en sous-groupes si besoin.

Nombre de participants : 12 maximum

Dates :

Dimanche 17 septembre 2023

Dimanche 10 décembre 2023

Dimanche 18 février 2024

Dimanche 14 avril 2024

Le lieu :

» L’ Escale » Maison Paroissiale

Rue de Lyon

69420 CONDRIEU

Déroulement de la journée :

Accueil : 9 H 30

10 H – 13 H : on joue et / ou on bosse ! avec une petite pause

13 H – 14 H 30 : Repas partagé

14 H 30 – 17 H 30 : on y retourne ! avec petite pause et débriefing en fin

de journée.

Inscription :

Coût du stage ( les 4 sessions) : 180 euros + adhésion à l’association (5 euros)

Contact : 06 87 13 11 75 (Joëlle )

joelle.treilles@hotmail.com

Tarif :

Les 4 jours de stage : 180 euros ( paiement possible en plusieurs fois à l’ inscription )

Adhésion à l ‘ association : 5 euros ( paiement séparé – merci )

Chèques (s) à l ‘ordre de « » Par-Dessus Les Alpes « » à envoyer avec le bulletin

d ‘inscription à :

Didier CHALIGNE

Association « » Par-Dessus Les Alpes « »

475 , Rue du Balay

38370 SAINT CLAIR DU RHONE

L' Escale – Maison Paroissiale, Condrieu (69) Rue de Lyon

