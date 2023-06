SEJOUR ADOS A MALO LES BAINS DU 24 Juillet et 28 Juillet 2023 L ESCALE DUNKERQUE Dunkerque, 24 juillet 2023, Dunkerque.

SEJOUR ADOS A MALO LES BAINS DU 24 Juillet et 28 Juillet 2023 24 – 28 juillet L ESCALE DUNKERQUE

C’est à Dunkerque une ville dans le Nord de la France que nous proposons aux jeunes de 10 à 15 ans de poser leurs valises.

Cette station balnéaire sur la côte d’Opale sera vous séduire par sa longue plage de sable fin et ses diverses activités.

Dans un esprit de convivialité les jeunes pourront s’initier au char à voile grâce aux bases nautiques.

A travers cette escapade les jeunes développeront leurs esprits d’équipe, le sens de l’écoute, du partage. Découvriront la vie en collectivité. En plus d’une découverte culturelle et sportive.

Nous avons à cœur d’encourager l’autonomie des jeunes et leurs prises d’initiatives

Cela sera l’occasion pour eux de co-construire des jeux de piste.

Dans une logique d’entraide les jeunes auront leurs matinées dédiées aux apprentissages

Seul ou en groupe ils pourront améliorer leurs connaissances en français et Mathématique plus particulièrement. Des cahiers de vacances et des ablettes avec exercices corrigés seront à leurs dispositions. Le plus important étant de progresser à son rythme dans un cadre dépaysant.

Les vacances sont l’occasion de découvrir de nouvelles choses .

C’ est pourquoi le musée portuaire sera vous séduire par ses expositions riches et variées avec des explications adaptées à l’âge des visiteurs.

Pour les plus sportifs d’ entre eux, des courses à pieds sur la plage, du char à voile et pêche à pied,canoé ,Paddle sont au rendez vous.

L ESCALE DUNKERQUE 351 rue des islandais 59140 DUNKERQUE Dunkerque 59140 Dunkerque Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T09:00:00+02:00 – 2023-07-24T23:59:00+02:00

2023-07-28T00:00:00+02:00 – 2023-07-28T17:00:00+02:00