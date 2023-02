Formation agroécologie permaculture L ERMITAGE Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines

Formation agroécologie permaculture 3 mars – 9 juin L ERMITAGE Versailles.

145 € la journée

Venez vous former aux principes de la permaculture. handicap moteur mi L ERMITAGE 23 rue de l ermitage versailles Notre-Dame Versailles 78000 Yvelines Île-de-France La formation complète se déroule sur une journée . Jardinier débutant ou ayant déjà l’expérience du jardinage, qui souhaite comprendre les fondements de la permaculture et de l’agroécologie : connaissance et entretien du sol, rotation des cultures et associations bénéfiques de plantes, ainsi que le soin des plantes par les plantes. Au sein d’un parc d’1,5 ha en bordure du parc du Château de Versailles, vous aurez accès à un potager cultivé en permaculture agroécologie de 200 m2 et d’une salle de réunion pour la partie théorique.

