L ’élixir del mag Vichy, 3 juillet 2022, Vichy. L ’élixir del mag Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy

2022-07-03 16:30:00 16:30:00 – 2022-07-03 17:20:00 17:20:00 Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey

Vichy Allier Vichy Allier Spectacle de magie médiéval et interactif par la compagnie de la Lanterne Magique



Départ de la médiathèque mediatheque@ville-vichy.fr +33 4 70 58 42 50 http://mediatheques.vichy-communaute.fr/ Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy

