L’ église de Lay, par vivre à Lay Lamidou, 8 juillet 2022, .

L’ église de Lay, par vivre à Lay Lamidou

2022-07-08 16:00:00 – 2022-07-08

Visite et histoire de l’église du village qui vient d’être rénovée et qui a un retable monumental classé, fort imposant de 6m50 de large et de hauteur, qui recouvre tout un pan de mur. Il date du XVIIème siècle, date à laquelle on a ajouté un clocher-tour. Les boiseries sont aussi classées.

Visite et histoire de l’église du village qui vient d’être rénovée et qui a un retable monumental classé, fort imposant de 6m50 de large et de hauteur, qui recouvre tout un pan de mur. Il date du XVIIème siècle, date à laquelle on a ajouté un clocher-tour. Les boiseries sont aussi classées.

Visite et histoire de l’église du village qui vient d’être rénovée et qui a un retable monumental classé, fort imposant de 6m50 de large et de hauteur, qui recouvre tout un pan de mur. Il date du XVIIème siècle, date à laquelle on a ajouté un clocher-tour. Les boiseries sont aussi classées.

Jean Sarsiat

dernière mise à jour : 2022-05-19 par