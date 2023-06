Opération BIOPARTENAIRE® en magasin bio L eau vive Brié-et-Angonnes, 11 mai 2023, Brié-et-Angonnes.

Opération BIOPARTENAIRE® en magasin bio 11 – 27 mai L eau vive

Du 11 au 27 mai, on se retrouve dans les magasins bio pour célébrer la Quinzaine du commerce équitable et découvrir les + de 1 000 produits labellisés BIOPARTENAIRE® qui donnent du sens à vos achats et qui soutiennent le commerce équitable ! Pour mettre à l’honneur le commerce équitable, les magasins participants habilleront leurs rayons aux couleurs de BIOPARTENAIRE® et proposeront des mises en avant sur une partie des produits labellisés.

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre magasin bio pour connaitre ses jours et horaires d’ouverture !

Biopartenaire en quelques mots

Né à l’initiative d’une poignée d’entrepreneurs pionniers de la Bio, BIOPARTENAIRE® est le premier label en France à avoir associé agriculture biologique et commerce équitable dans le même cahier des charges. BIOPARTENAIRE® porte le seul référentiel exigeant et garantissant des partenariats équitables ET bio aussi bien en France que dans le monde. C’est aussi le seul label du commerce équitable exclusivement réservé aux réseaux de distribution spécialisés bio français.

Acheter des produits labellisés BIOPARTENAIRE®, c’est agir concrètement pour plus de justice sociale, environnementale et économique.

L eau vive Brie Et Angonnes Brié-et-Angonnes 38320 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-11T09:00:00+02:00 – 2023-05-11T18:00:00+02:00

2023-05-27T09:00:00+02:00 – 2023-05-27T18:00:00+02:00

Biopartenaire magasin bio