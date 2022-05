L CAUE organise les journées « Rendez-vous au Jardin face au changement climatique » à Semblançay ! Semblançay Semblançay Catégories d’évènement: 37360

-Prévoir une tenue adaptée Les 3 – 4 et 5 juin, les Rendez-vous aux jardins 2022 donnent un coup de projecteur sur « Les jardins face au changement climatique ». Un thème au cœur des enjeux environnementaux contemporains. Pour cette édition, le CAUE a préparé un programme spécial SEMBLANÇAY ! +33 2 47 31 13 40 https://caue37.fr/rdvj-changement-climatique/ Samedi 4 Juin de 14h à 18h – Jardin du Lavoir

•Visite libre du jardin

•Atelier rempotage destiné aux enfants avec remise d’un diplôme

•Visite commentée à 16h en présence d’Arnaud Delacroix, paysagiste concepteur Dimanche 5 Juin – Forêt de la Gagnerie

•10h-12h (rdv à 9h30) : Visite accompagnée par des professionnels

•Possibilité de pique-niquer sur place

•14h-17h : Bain de forêt mené par le sylvopraticien Antony Moreau -Les activités du matin et de l’après-midi sont indépendantes l’une de l’autre

-Nombre de places limité

-Inscription obligatoire au 02 47 31 13 40

-Animaux domestiques interdits

-Prévoir une tenue adaptée Semblançay

