L-Birds back to Normandy 80e Route de Caumont Carpiquet, jeudi 6 juin 2024.

L-Birds back to Normandy 80e Route de Caumont Carpiquet Calvados

Vendredi

Du 6 au 8 juin 2024, l’association normande L-Birds back to Normandy organise un rassemblement d’avions de liaison, appelés L-Birds (L pour Liaison).

Cette opération 2024 bénéficie de l’expérience des années précédentes, tant au niveau organisationnel qu’au niveau opérationnel.

Une quarantaine d’avions de liaison, tous authentiques et dans leurs couleurs historiques de 1939-45, rejoindront la Normandie depuis plusieurs régions françaises et pays européens.

Le 6 juin Regroupement des avions à l’aérodrome de Saint-André-de-l’Eure , ancienne base de la Luftwaffe, puis brittanique.

Les 7 et 8 juin Vols commémoratifs à partir de l’aéroport de Caen, le long des plages du Débarquement.

Exposition statique à Caen les 7 et 8 juin en cours d’étude de faisabilité (au 8 février 2024).

Le 9 juin Départ éventuel des derniers appareils.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-06

fin : 2024-06-08

Route de Caumont Aéroport de Caen-Carpiquet

Carpiquet 14650 Calvados Normandie contact@l-birds.fr

