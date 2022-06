L. Atipik + La Dame aka DJ Carie Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

L. Atipik + La Dame aka DJ Carie, 8 septembre 2022, . 2022-09-08

Horaire : 19:00 00:00

Gratuit : non L.Atipik | DJ set I Hip hop, bass music L.Atipik porte bien son nom : en gagnant les DMC France (mythique compétition de scratch) en 2019, elle est la première femme à participer et remporter cette compétition en France. Quand elle débute le mix 2006, elle fonde le duo Rhapsody qui la propulse rapidement en première partie d’artistes comme Orelsan, Grems, Casey, Pharoahe Monch ou encore DJ Premier… Maîtresse du “platinage artistique”, elle allie technique et musicalité au service du hip hop de la bass music. IG / SP / YT La Dame aka DJ Carie | DJ set I Musiques électroniques, funk, bass music Basée à Bruxelles, La Dame (aka DJ Carie) est une DJ et activiste française, résolument engagée dans l’empowerment des femmes par la musique. Productrice d’un premier EP Neonata sorti en 2020 chez Blanc Manioc, elle délivre lors de ses DJ sets une musique éclectique et lumineuse, qui puise dans la musique brésilienne, la rumba congolaise, le trip hop ou la bass music. IG / FB / SC / BC

02 40 46 66 33

