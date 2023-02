Portes ouvertes à l’atelier de Cécile L ‘Atelier de Cécile, 1 avril 2023, Monthou-sur-Bièvre.

Portes ouvertes à l’atelier de Cécile 1 et 2 avril L ‘Atelier de Cécile

Venez à la découverte de la peinture sur mobilier, ne vous débarrassez plus de vos vieux meubles, donnez leurs une nouvelle vie, ravivez un bois brut, mettez de la couleur !

L ‘Atelier de Cécile 9 route de Montrichard 41120 Monthou sur Bièvre Ouchamps Monthou-sur-Bièvre 41120 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

L ‘atelier ouvrira ses portes afin de vous faire découvrir mon univers, mes réalisations. Travailler un bois brut, appliquer des patines, les différentes techniques. Les meubles anciens ( ou moins anciens) sont en bois massif, il serait vraiment dommage de s’en débarrasser, on peut les moderniser pour pouvoir les conserver dans une décoration contemporaine. N’hésitez plus et venez me voir !

A travers mes réalisations, vous pourrez découvrir les differentes techniques de patines, le baton d’huile, le glacis, le badigeon, la cire pigmentée, le shabby…

Mon travail est de rendre un meuble plus chic, plus en harmonie avec votre décoration intérieur, on peut également le détourner de son utilisation initiale en faisant preuve d’imagination afin de vous créer une pièce unique et sur mesure



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T19:00:00+02:00

L ‘Atelier de Cécile