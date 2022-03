L’ art de faire Cerizay, 9 juillet 2022, Cerizay.

L’ art de faire Domaine de la Roche Chemin du Château de La Roche Cerizay

2022-07-09 10:00:00 – 2022-07-10 19:00:00 Domaine de la Roche Chemin du Château de La Roche

Cerizay Deux-Sèvres Cerizay

EUR Exposition en plein air qui consiste à sortir l’ art des lieux d’expositions traditionnels pour aller à la rencontre du public.

Elle réunit plus d’ une vingtaine d’ exposants qui présenteront de nombreuses disciplines comme l’ impression textile, la céramique, la sculpture, la photographie, le dessin, la performance sonore, l’ illustration, le design de mode, la peinture, l’installation artistique et bien plus encore.

+33 7 49 00 52 19

