L ARRIVEE DE MON PANTALON DANS LE PORT DE HAMBOURG Ganges, 28 septembre 2021, Ganges.

Ganges Hérault

Venez assister à la création de la Compagnie Quasi au Collège Louise Michel de Ganges. Vous sera conté le voyage d’un pantalon, depuis son dessin dans les Vosges jusqu’à sa fabrication aux Philippines et passant par bien des rencontres et péripéties…Représentations à 10h et à 14h.

