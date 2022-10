L’ Arbois’rose Salins-les-Bains, 22 octobre 2022, Salins-les-Bains. L’ Arbois’rose

Espace Pasteur Salins-les-Bains Jura

2022-10-22 – 2022-10-22 Salins-les-Bains

Jura Salins-les-Bains Jura EUR 25 25 Depuis 1994, Octobre Rose est une campagne annuelle qui permet de sensibiliser le grand public au dépistage du cancer du sein, première cause de mortalité par le cancer chez les femmes, et de récolter des fonds pour la recherche médicale et scientifique. Depuis plusieurs années, des actions sont menées sur le territoire de la Communauté de Communes Arbois Poligny Salins (CCAPS) Coeur du Jura.

En cette année 2022, les trois bourgs centres de la CCAPS accueillent diverses activités : à ARBOIS :

– Vendredi 14 octobre de 9 h 30 à 12 h : stand de prévention sur le marché, Champ de Mars – Samedi 22 octobre : Arbois’rose, la soirée festive à l’Espace Pasteur à partir de 18 h 30, repas confectionné par Véronique et François PIARD avec l’aimable participation de Jean-Paul JEUNET Inscription auprès de France services jusqu’au 14 octobre, 12h. +33 9 82 81 49 01 Salins-les-Bains

