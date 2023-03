Exposition L’Erotisme L’ Annexe Lormes Catégories d’Évènement: Lormes

L’EROTISME à LORMES 25 Artistes invité e s :

Photographies – Peintures – Sculptures – Céramiques –

Poésie – Vidéos – Paysages sonores – Dessins

Performances … Autour de l’EROTISME. > L’ANNEXE

16 rue du Panorama- Lormes. >CHEZ HENK

14 rue Porte Fouron – Lormes.

De 10Hoo à 12Hoo et de 14H3o à 18Hoo.

Du jeudi au dimanche.

Ouverture les lundis 10 Avril & 1 Mai.

8/04 Vernissage à partir de midi. >CHEZ HENK

Performance : ‘Souvenirs de baisers’.

Texte Pierre Daudin, musique Ketty Orzola.

29/04 >L’ ANNEXE

14h3o & 16Hoo : Rencontre autour de Marie France O’Leary, romancière

Lecure choisie, suivie de dédicace >LA RUCHE, 11-13 rue du Pont National- Lormes

18H3o : Finissage.

20Hoo : Performance de Shibari, Misungui Bordelle, artiste performeuse

sur musique live. lej.estelle@gmail.com L’ Annexe 16, rue du Panorama Lormes

