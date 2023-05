LA NUIT DES MORTS VIVANTS L’ Alhambra, 4 mai 2023, Marseille.

1ère partie : un spectacle musical de l’ARFI, avec le soutien du Cinéma l’Alhambra. *

Recréation en direct de la bande-son du film à partir d’une réécriture collective inspirée du script de La Nuit des morts-vivants. Un hommage à la bande-son du film avec la mise en scène de ce travail spécifique, réunissant ainsi musiques, bruitages, paysages sonores et bien sûr les voix et dialogues. Un effet de loupe sur chaque détail qui témoignes de l’imagination, de l’inventivité et la poésie qui l’habitent. Le spectacle invite les spectateurs à entrer dans un espace imaginaire qui serait tout à la fois la cabine de doublage, de bruitage, et d’enregistrement d’une musique originale.

* L’ARFI est une compagnie subventionnée par la DRAC et la région Auvergne Rhône-Alpes, la Ville de Lyon et la Sacem.

2ème partie : une projection

film de George A. Romero

États-Unis. 1970. 1h36

avec Duane Jones, Judith O’Dea, Karl Hardman, Marilyn Eastman, Keith Wayne

Chaque année, Barbara et Johnny vont fleurir la tombe de leur père. La route est longue, les environs

du cimetière déserts. Peu enclin à prier, Johnny se souvient du temps où il était enfant et où il s’amusait

à effrayer sa sœur en répétant d’une voix grave : « Ils arrivent pour te chercher, Barbara. » La nuit tombe. Soudain, un homme étrange apparaît. Il s’approche de Barbara puis attaque Johnny, qui tombe et est laissé pour mort. Terrorisée, Barbara s’enfuit et se réfugie dans une maison de campagne. Elle y trouve Ben, ainsi que d’autres fugitifs. La radio leur apprend alors la terrible nouvelle : des morts s’attaquent aux vivants.

interdit – 16 ans

en VOSTF

tarifs : 15 € pour les adultes et 12 € pour les – de 25 ans, comprenant le spectacle et le film

Réservation des repas : labuonaforchetta@yahoo.fr

L' Alhambra 2, rue du Cinéma, 13016 Marseille Marseille 13016 Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-04T20:30:00+02:00 – 2023-05-04T23:59:00+02:00

