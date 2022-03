L’ AJMF dans les quartiers sensibles de Strasbourg : lieu d’Europe strasbourg Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

L’AJMF dans les quartiers sensibles de Strasbourg : Lundi 21 Mars 2022 : Le Bus de l’amitié dans les quartiers : – Quartier Hautepierre – Quartier Neuhof – Quartier Cronenbourg – Quartier Meinau – Quartier Elsau – Quartier Koenigshoffen Mardi 22 Mars 2022 : Séance de travail avec les directeurs et animateurs des maisons de quartiers de Strasbourg. – Séance de travail avec le prèsident de la Fédération des associations musulmanes. Mercredi 22 Mars 2022 : Visite des lieux de cultes de Strasbourg : Grande Mosquée, Cathédrale et synagogues de la paix. L’AJMF dans les quartiers sensibles de Strasbourg : lieu d’Europe strasbourg 8 rue boecklin 67000 Strasbourg Strasbourg Quartier des XV Bas-Rhin

