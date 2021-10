Restigné Restigné Indre-et-Loire, Restigné L AGE DOR / L’EPOPEE SENSORIELLE Restigné Restigné Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Restigné

L AGE DOR / L’EPOPEE SENSORIELLE Restigné, 11 décembre 2021, Restigné. L AGE DOR / L’EPOPEE SENSORIELLE 2021-12-11 – 2021-12-11

Restigné Indre-et-Loire Restigné Venez découvrir à travers un atelier dégustation animé par un vigneron nos vieux millésimes

à 11 h et 16 h à la cave Robert et Marcel.

Réservation conseillée au 02.47.97.32.01 Venez découvrir à travers un atelier dégustation animé par un vigneron nos vieux millésimes

à 11 h et 16 h à la cave Robert et Marcel.

Réservation conseillée au 02.47.97.32.01 nathaliefillon@robertetmarcel.com +33 2 47 97 32 01 https://www.robertetmarcel.com/tourisme-et-vins/nos-boutiques/cave-des-vins-de-bourgueil Venez découvrir à travers un atelier dégustation animé par un vigneron nos vieux millésimes

à 11 h et 16 h à la cave Robert et Marcel.

Réservation conseillée au 02.47.97.32.01 Cave Robert et Marcel dernière mise à jour : 2021-10-01 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Restigné Autres Lieu Restigné Adresse Ville Restigné lieuville 47.28366#0.22866