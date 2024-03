L’ Affiche Musée Toulouse-Lautrec Albi, samedi 18 mai 2024.

L’ Affiche La classe, l’œuvre ! Samedi 18 mai, 17h00 Musée Toulouse-Lautrec

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T17:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:59+02:00

Fin : 2024-05-18T17:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:59+02:00

Après visite de la collection Toulouse – Lautrec, les élèves s’approprient la technique de l’impresssion multiple et produisent les oeuvres.

Musée Toulouse-Lautrec Place Sainte-Cécile, 81000 Albi, France Albi 81000 Tarn Occitanie 0563494870 https://musee-toulouse-lautrec.com La plus importante collection publique au monde consacrée à Henri de Toulouse-Lautrec. Depuis 1922, plus de mille œuvres, tableaux, lithographies, dessins, ainsi que l’ensemble des affiches réalisées par Henri de Toulouse-Lautrec sont conservées et exposées au musée d’Albi. Cet ensemble couvre chronologiquement la production artistique de Toulouse-Lautrec mais aussi tous les thèmes qu’il a abordés et les techniques qu’il a utilisées. Outre ce fonds considérable, le musée d’Albi présente des collections d’archéologie, d’art ancien et d’art moderne.

mTL