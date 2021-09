Bouchoir Patrimoine de bouchoir Bouchoir, Somme L’ abbé Lavallard Patrimoine de bouchoir Bouchoir Catégories d’évènement: Bouchoir

L’Abbé Lavallard —————- ### Vous pourrez découvrir dans l’églisse de Bouchoir, un crucifix fait à partir d’une poignée de porte et d’une croix de chapelet, il a permis à l’abbé Lavallard, curé de Bouchoir de 1938 à 1945, de dire clandestinement la messe au camp de concentration de Falkensee.

Sa vie sacerdotale et de déporté à Mauthausen

