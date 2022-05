L.A Witch + Pleasures Le Molotov, 10 mai 2022, Marseille.

L.A Witch + Pleasures

Le Molotov, le mardi 10 mai à 20:30

Entre atmosphères nostalgiques et compositions audacieuses, le trio féminin sort un deuxième album puissant et nous propose un périple sombre dans l’histoire du rock. Les trois sorcières de Los Angeles nous avaient déjà comblé avec un premier album de rock-garage-psyché désespéré, nous plongeant dans un road-trip torride sur les routes poussiéreuses du désert californien dans les sixties. Au fil des longues tournées qui ont suivi, notamment aux côtés des Kills et des Coathangers, L.A. Witch a musclé et enrichit son discours musical dans un patchwork d’influences rock qui rythme le second long format du trio. Avec l’audacieux et fougueux Play With Fire, attendu le 21 août sur Suicide Squeeze Records, Sade Sanchez (chant, guitare), Irita Pai (basse) et Ellie English (batterie) nous font traverser l’aventure du rock, puisant leur mood dans le blues et la country, les envolées psychédéliques et le surf rock halluciné, l’énergie punk des 70’s et l’art rock new-yorkais des années 80. [https://www.fip.fr/…/play-fire-le-nouveau-brulot-rock](https://www.fip.fr/…/play-fire-le-nouveau-brulot-rock)… [https://www.youtube.com/watch?v=sgvLyU05asg](https://www.youtube.com/watch?v=sgvLyU05asg) en première partie Pleasures de retour sur scène ! ! – Video Sweet Soul Loving (réalisée par Marcia Romano et Benoît Sabatier) : [https://www.youtube.com/watch?v=kRGCfDXdGLE](https://www.youtube.com/watch?v=kRGCfDXdGLE) – Vidéo Feel It Rise (réalisée par Marcia Romano et Benoît Sabatier) : [https://www.youtube.com/watch?v=mU5gJ1Irjy8](https://www.youtube.com/watch?v=mU5gJ1Irjy8) – Vidéo Shake it on down (réalisée par Marcia Romano et Benoît Sabatier) : [https://www.youtube.com/watch?v=WbkAFbrY2OY](https://www.youtube.com/watch?v=WbkAFbrY2OY) – Video Who Cares The Way You Dance : [https://www.youtube.com/watch?v=t-h-liXSd60](https://www.youtube.com/watch?v=t-h-liXSd60) [https://www.facebook.com/feelitrise](https://www.facebook.com/feelitrise)

10,99€

♫Psych / Punk / Garage♫

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-10T20:30:00 2022-05-10T23:59:00