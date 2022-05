L.A. Witch

2022-05-10 – 2022-05-10 10 Groupe américain de psych/punk/garage originaire de Los Angeles, Californie.



Line-up :

Sade Sanchez, guitare, voix

Irita Pai, basse, orgue

Ellie English, batterie Retrouvez L.A. Witch sur la scène du Molotov. Groupe américain de psych/punk/garage originaire de Los Angeles, Californie.



