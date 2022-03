L.A. Witch + 1ere partie Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

L.A. Witch + 1ere partie Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes, 11 mai 2022, Nantes. 2022-05-11

Horaire : 20:30

Gratuit : non Offre carte Stereolux 6.00€Prévente 10.60€ Les trois sorcières de Los Angeles nous font traverser l’aventure du rock désespéré, puisant dans le garage psyché, le blues et la country, le surf rock halluciné et l’énergie punk des 70’s. Un road trip torride et poussiéreux, chaotique et bruyant. Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes adresse1} Île de Nantes Nantes 44200

02 40 43 20 43 https://stereolux.org info@stereolux.org https://stereolux.org/agenda/la-witch-1ere-partie-0

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Adresse 4 Boulevard Léon Bureau Ville Nantes lieuville Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Nantes Departement Loire-Atlantique

Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

L.A. Witch + 1ere partie Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes 2022-05-11 was last modified: by L.A. Witch + 1ere partie Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes 11 mai 2022 Nantes Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique