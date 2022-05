L’ A’ Trait Bressuirais Bressuire, 28 mai 2022, Bressuire.

L’ A’ Trait Bressuirais Château 5 Rue du Château Bressuire

2022-05-28 – 2022-05-28 Château 5 Rue du Château

Bressuire Deux-Sèvres

EUR L’ A’Trait Bressuirais organise une manifestation au sein même du Château de Bressuire.

Le matin un Concours d’élevage de Races Mulassières du Poitou est organisé pour les éleveurs de Trait Poitevin et de Baudet du Poitou afin de concourir entre eux en vue d’une qualification pour le National 2022.Vous pourrez approcher et voir de magnifiques équidés, races emblématiques du Poitou. Les éleveurs seront heureux de vous accueillir pour vous faire découvrir leur animaux et en parler.

L’après-midi de nombreuses animations sont prévues pour vous faire découvrir le Trait Poitevin et le Baudet du Poitou avec un spectacle équestre organisé par l’association Chandelae de Pamplie.

L’ A’Trait Bressuirais organise une manifestation au sein même du Château de Bressuire.

Le matin un Concours d’élevage de Races Mulassières du Poitou est organisé pour les éleveurs de Trait Poitevin et de Baudet du Poitou afin de concourir entre eux en vue d’une qualification pour le National 2022.Vous pourrez approcher et voir de magnifiques équidés, races emblématiques du Poitou. Les éleveurs seront heureux de vous accueillir pour vous faire découvrir leur animaux et en parler.

L’après-midi de nombreuses animations sont prévues pour vous faire découvrir le Trait Poitevin et le Baudet du Poitou avec un spectacle équestre organisé par l’association Chandelae de Pamplie.

+33 6 10 37 25 79

L’ A’Trait Bressuirais organise une manifestation au sein même du Château de Bressuire.

Le matin un Concours d’élevage de Races Mulassières du Poitou est organisé pour les éleveurs de Trait Poitevin et de Baudet du Poitou afin de concourir entre eux en vue d’une qualification pour le National 2022.Vous pourrez approcher et voir de magnifiques équidés, races emblématiques du Poitou. Les éleveurs seront heureux de vous accueillir pour vous faire découvrir leur animaux et en parler.

L’après-midi de nombreuses animations sont prévues pour vous faire découvrir le Trait Poitevin et le Baudet du Poitou avec un spectacle équestre organisé par l’association Chandelae de Pamplie.

non-communiqué

Château 5 Rue du Château Bressuire

dernière mise à jour : 2022-04-29 par