L.A. SWIM TREK : DEFI SPORTIF ET SOLIDAIRE, 9 juillet 2022, .

L.A. SWIM TREK : DEFI SPORTIF ET SOLIDAIRE

2022-07-09 – 2022-07-09

Ce projet porte en lui l’envie de découvrir le patrimoine naturel de ce territoire aux mille couleurs, de la Baie de la Baule au littoral dunaire de St Brévin, des bassins ostréicoles du Més à ceux des Moutiers en Retz, de la côte sauvage du Croisic aux pêcheries de Pornic.

Ce défi est né d’une nécessité sportive, celle d’une préparation physique et mentale à une traversée de la Manche à la nage prévue en septembre 2022.

Ce projet c’est aussi une histoire de copines et de copains, passionnés de la mer, de nage libre et de défis grandeur nature.

Enfin, ce défi est aussi solidaire et prêne des valeurs d’Engagement, de plaisir et de Solidarité. Il contribuera à faire connaître et promouvoir le projet de “L’Envolée de la Chrysalide, porté par de belles énergies qui se sont mis dans la tête (le coeur et les tripes) de construire, dans le centre de St Nazaire, un lieu inédit et inclusif pour les personnes en situation de handicap”

100 kms de côtes parcourus à la nage entre mai et juillet 2022.

Huit étapes de 8 à 22 kms réalisés au gré des courants, entre la Bretagne et la Vendée.

L’évènement réunira durant plusieurs semaines des hommes et des femmes, athlètes valides ou en situation de handicap, pour une belle fête du sport où Défi rimera avec dépassement de soi et partage.

Une vingtaine de nageurs participeront à l’évènement – 4 environ à chaque étape. Des athlètes français reconnus se retrouveront au côté de nageurs moins habitués des longues distances.

À chaque semaine une nouvelle étape, les “L.A. Swimers” seront rejoints par des kayakistes et des pratiquants de stand-up paddle chargés d’accompagner les nageurs. Des animations pourront être conduites au départ ou à l’arrivée pour faire découvrir la nage en eau libre à des pratiquants moins experts.

De la Bretagne à la Vendée, les Côtes de la Loire-Atlantique à la nage.

8ème étape : de la plage de la Noëveillard à Pornic jusqu’à la plage du Pré-Vincent aux Moutiers en Retz.

taillandierfr@gmail.com +33 6 74 54 00 68

Ce projet porte en lui l’envie de découvrir le patrimoine naturel de ce territoire aux mille couleurs, de la Baie de la Baule au littoral dunaire de St Brévin, des bassins ostréicoles du Més à ceux des Moutiers en Retz, de la côte sauvage du Croisic aux pêcheries de Pornic.

Ce défi est né d’une nécessité sportive, celle d’une préparation physique et mentale à une traversée de la Manche à la nage prévue en septembre 2022.

Ce projet c’est aussi une histoire de copines et de copains, passionnés de la mer, de nage libre et de défis grandeur nature.

Enfin, ce défi est aussi solidaire et prêne des valeurs d’Engagement, de plaisir et de Solidarité. Il contribuera à faire connaître et promouvoir le projet de “L’Envolée de la Chrysalide, porté par de belles énergies qui se sont mis dans la tête (le coeur et les tripes) de construire, dans le centre de St Nazaire, un lieu inédit et inclusif pour les personnes en situation de handicap”

100 kms de côtes parcourus à la nage entre mai et juillet 2022.

Huit étapes de 8 à 22 kms réalisés au gré des courants, entre la Bretagne et la Vendée.

L’évènement réunira durant plusieurs semaines des hommes et des femmes, athlètes valides ou en situation de handicap, pour une belle fête du sport où Défi rimera avec dépassement de soi et partage.

Une vingtaine de nageurs participeront à l’évènement – 4 environ à chaque étape. Des athlètes français reconnus se retrouveront au côté de nageurs moins habitués des longues distances.

À chaque semaine une nouvelle étape, les “L.A. Swimers” seront rejoints par des kayakistes et des pratiquants de stand-up paddle chargés d’accompagner les nageurs. Des animations pourront être conduites au départ ou à l’arrivée pour faire découvrir la nage en eau libre à des pratiquants moins experts.

dernière mise à jour : 2022-04-29 par