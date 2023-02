L.A. SALAMI POPUP!, 10 mars 2023, PARIS.

L.A. SALAMI POPUP!. Un spectacle à la date du 2023-03-10 à 20:00 (2023-03-10 au ). Tarif : 15.0 à 15.0 euros.

Cartel Concerts présente : L.A. Salami en concertVendredi 10 mars 2023 – POPUP! – ParisLe voyage de L.A Salami à la découverte de lui-même s’étend bien au-delà de la musique. Né Lookman Adekunle Salami à Peckham, d’une mère nigériane et d’un père absent, il a passé les premières années de son enfance dans un foyer d’accueil et s’est senti étranger pendant un certain temps. “Je me suis toujours senti exclu de ma culture”, dit-il. “Si j’avais grandi avec ma mère, je connaîtrais probablement le yoruba maintenant.” La créativité était un exutoire instinctif pour Lookman, mais il n’a jamais été confiné à un seul médium. En grandissant, il voulait tout combiner : les arts visuels, la musique, l’écriture – tout. “Mon premier amour était en fait le cinéma”, dit-il. Spielberg est devenu mon héros et je voulais devenir un réalisateur de films”. Avec le temps, il s’est retrouvé à graviter vers la poésie et la musique. “J’ai commencé à jouer sérieusement de la musique après avoir entendu Bob Dylan, car je n’étais pas un bon chanteur. J’ai réalisé que l’important n’est pas de bien chanter, mais d’être honnête et de savoir quelle part de votre vérité vous pouvez mettre dans une mélodie.” Depuis qu’il a élargi sa palette et assoupli les définitions qu’il applique à sa propre musique, Lookman regarde les titans du rap moderne comme Kanye West, Drake et Kendrick Lamar – en particulier la faim d’expérimentation du premier. “C’est un peu la raison pour laquelle le rock & roll est mort : parce que tous les grands artistes du rock & roll ont cessé d’être bizarres et d’essayer des choses. Cela a donné à la musique de Lookman un nouveau niveau de beauté brute et instinctive, qui oscille souvent entre le chant et une voix plus parlée, plus proche du rap.

POPUP! PARIS 14 RUE ABEL Paris

Cartel Concerts présente :

L.A. Salami en concert

Vendredi 10 mars 2023 – POPUP! – Paris

