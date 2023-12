CHAMPIONNATS DE FRANCE DE MOUNTAINBOARD – SKATE TOUT TERRAIN L.A. Mountainboard Park Rouans, 28 juin 2024 07:00, Rouans.

Rouans,Loire-Atlantique

Vous connaissez le skate tout terrain ou plus communément appelé le Mountainboard ? En 2024, Destination Pornic aura la chance d’accueillir les Championnats de France au Mountainboard Park de Rouans !

Grâce à l’association L.A. Mountainboard, organisatrice de l’évènement, ce sera une véritable ch.

2024-06-28 fin : 2024-06-28 . .

L.A. Mountainboard Park La Briorderie

Rouans 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Do you know all-terrain skateboarding, or more commonly known as mountainboarding? In 2024, Destination Pornic will have the chance to host the French Championships at Rouans Mountainboard Park!

Thanks to the L.A. Mountainboard association, which is organizing the event, it’s going to be a real treat for all skaters

¿Conoces el skate todo terreno, o más comúnmente conocido como mountainboard? En 2024, Destination Pornic tendrá la oportunidad de acoger los Campeonatos de Francia en el Mountainboard Park de Rouans

Gracias a la asociación L.A. Mountainboard, organizadora del evento, ¡será una auténtica delicia para todos los skaters!

Kennen Sie Geländeskateboarding oder allgemein bekannt als Mountainboarding? Im Jahr 2024 hat Destination Pornic die Chance, die französischen Meisterschaften im Mountainboard Park von Rouans auszurichten!

Dank des Vereins L.A. Mountainboard, der die Veranstaltung organisiert, wird dies eine echte Herausforderung sein

Mise à jour le 2023-12-06 par eSPRIT Pays de la Loire