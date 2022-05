L.A. KAYAK – LA LOIRE EN KAYAK ET PADDLE Orée d’Anjou Orée d'Anjou Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Orée d’Anjou Maine-et-Loire L.A Kayak propose des sorties tout public adapté aux débutants. * Sortie pleine nature coucher de soleil : encadrées par un guide, observez les traces du castor dans une ambiance de coucher de soleil le jeudi 23 juin, le jeudi 7 juillet et le jeudi 11 août de 19h à 21h. * Descente de Loire : Accompagnées par un moniteur, embarquez sur le fleuve pour un parcours à la découverte des coins secrets. Départ de la base de Champtoceaux et retour en minibus le dimanche 10 juillet et le dimanche 21 août de 9h30 à12h. * Stand up paddle : Apprenez à marcher sur l’eau et découvrez des sensations et une vision inédite de la Loire le mercredi 8 juin, le mercredi 20 juillet et le mercredi 31 août de 19h à 21h. GRATUIT

