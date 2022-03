LՎcoquartier de Bonne, premier �coquartier de France Grenoble Grenoble Catégorie d’évènement: Grenoble

2022-03-26 14:30:00 – 2022-03-26 16:00:00 Grenoble Alpes Tourisme 14 rue de la République

Grenoble Isère EUR 6 9 Implanté au cœur de la ville à l’emplacement d’une caserne et primé en 2009, l’écoquartier de Bonne fut précurseur en France pour l’efficacité énergétique de ses bâtiments et les moyens techniques utilisés. Il ouvrira la voie aux réalisations ultérieures. Grenoble Alpes Tourisme 14 rue de la République Grenoble

