Le projet culte de la scène acid jazz – broken beat des années 2000, fondé par les frères OKINO et révélé par Gilles Peterson, est de retour au New Morning.

Après un come-back remarqué sur les scènes européennes dont ils étaient absents depuis 15 ans, KYOTO JAZZ MASSIVE, emmené par Shuya Okino et Vanessa Freeman, retrouve le puissant Echoes Of A New Dawn Orchestra pour une fusion indéfinissable entre Nu Jazz, House, Boogie, Soul, Funk et Broken beats. En première partie, Nao Yoshioka, étoile montante de la scène soul groove japonaise, fera sa toute première apparition sur une scène française.

KYOTO JAZZ MASSIVE (nommé ainsi par Gilles Peterson) apparaît au début des années 90 comme un duo de DJs formé par les frères Shuya et Yoshi Okino, ouvrant la voie à la musique Club Jazz et Crossover japonaise dans le monde entier. En 1994, leur première production sort, une compilation intitulée « KYOTO JAZZ MASSIVE V.A. ». Mais c’est en signant leur premier single « ECLIPSE » sur le label allemand Compost, suivi en 2000 d’un premier album « SPIRIT OF THE SUN », que KJM gagne une reconnaissance internationale. Les critiques comme le public acclament leur style crossover novateur à l’époque, mêlant Electro, Jazz, House, Funk et Broken beats. Mais il aura fallu attendre 2022 pour qu’enfin arrive le (seulement) deuxième et tant attendu album de Kyoto Jazz Massive. Le son a évolué mais ne déçoit pas. Il est tout ce que les fans pouvaient espérer, reprenant et mêlant des éléments Electro, Jazz Funk, House, Boogie, Soul, Broken et Afro beat… KJM propose sa vision ultime d’un jazz crossover moderne, deep et dancefloor. On y retrouve la voix irrésistible de Vanessa Freeman, avec en plus la participation exceptionnelle de la légende Roy Ayers !

Nao Yoshioka est une chanteuse de soul japonaise dont la musique combine des éléments de soul classique, de R&B et de jazz pour créer un son à la fois intemporel et moderne. Depuis la sortie de son single « Make the Change » en 2012, elle a rapidement été acclamée par la critique pour ses performances émouvantes et sincères. Elle a été saluée par plusieurs vétérans de la musique soul indépendante, dont le chanteur/compositeur lauréat d’un Grammy Gordon Chambers, le « King of Indie Soul », Eric Roberson, et l’auteur-compositeur, producteur et multi-instrumentiste Khari Mateen (Jill Scott, The Roots).

Kyoto Jazz Massive – Festival ALL STARS