Kyo Le Chemin 20 Ans (Tournée) ZENITH DE NANTES, 15 décembre 2023, ST HERBLAIN.

Kyo Le Chemin 20 Ans (Tournée) ZENITH DE NANTES. Un spectacle à la date du 2023-12-15 à 20:00 (2023-11-18 au ). Tarif : 39.0 à 65.0 euros.

Arachnee Productions (PLATES V-R-2020 005534/005536) presente ce concert 20 ans après avoir dévoilé le titre « Le Chemin », premier extrait de l’album du même nom, le groupe KYO partira célébrer sur scène cet anniversaire au Zénith de PARIS le 2 décembre 2023. Un concert exceptionnel lors duquel le groupe jouera l’intégralité de cet album mais aussi les plus grands titres de leur discographie.Attendez-vous à de nombreuses surprises et à vivre une grande fête. Soyez au rendez-vous avec vos plus mythiques tee-shirt de tournée, vos plus beaux souvenirs, vos plus belles voix…. pour une dernière danse ? EARLY ENTRANCE = Les clients auront un accès prioritaire avant l’ouverture des portes traditionnelleN° téléphone accès PMR : 03 20 33 20 17 Kyo

Votre billet est ici

ZENITH DE NANTES ST HERBLAIN ZAC D’AR MOR Loire-Atlantique

Arachnee Productions (PLATES V-R-2020 005534/005536) presente ce concert 20 ans après avoir dévoilé le titre « Le Chemin », premier extrait de l’album du même nom, le groupe KYO partira célébrer sur scène cet anniversaire au Zénith de PARIS le 2 décembre 2023. Un concert exceptionnel lors duquel le groupe jouera l’intégralité de cet album mais aussi les plus grands titres de leur discographie.

Attendez-vous à de nombreuses surprises et à vivre une grande fête. Soyez au rendez-vous avec vos plus mythiques tee-shirt de tournée, vos plus beaux souvenirs, vos plus belles voix…. pour une dernière danse ?

EARLY ENTRANCE = Les clients auront un accès prioritaire avant l’ouverture des portes traditionnelle

N° téléphone accès PMR : 03 20 33 20 17

.39.0 EUR39.0.

Votre billet est ici