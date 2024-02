KYO ARKEA ARENA Floirac, vendredi 22 novembre 2024.

En 2023 20 ans après avoir dévoilé le titre « Le Chemin », premier extrait de l’album du même nom, le groupe KYO partira célébrer sur scène cet anniversaire. Une première partie avec une tournée exceptionnelle en salles qui se prolongera en festivals, lors de laquelle le groupe jouera les plus grands titres de leur discographie. De nombreuses surprises et une grande fête en perspective ! Soyez au rendez-vous avec vos plus mythiques tee-shirt de tournée, vos plus beaux souvenirs, vos plus belles voix…. pour une dernière danse ?

Tarif : 40.50 – 66.50 euros.

Début : 2024-11-22 à 20:00

ARKEA ARENA 48-50 AVENUE JEAN ALFONSEA 33270 Floirac 33