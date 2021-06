Kyle Eastwood Théâtre de Longjumeau, 12 mai 2022-12 mai 2022, Longjumeau.

Kyle Eastwood

Théâtre de Longjumeau, le jeudi 12 mai 2022 à 20:00

Auteur de nombreuses musiques de film pour son père comme Invictus, Mystic River, Million Dollar Baby ou Letters From Iwo Jima, le contrebassiste et bassiste Kyle Eastwood continue d’avancer dans son exploration et son amour pour le septième art en revisitant ou réactualisant des thèmes classiques du cinéma. De Gran Torino à Pink Panther en passant par Skyfall, Taxi Driver, The Eiger Sanction ou les compositions d’Ennio Morricone, Kyle s’attaque à la reprise inédite de musiques de films avec ses fidèles musiciens, Quentin Collins à la trompette, Brandon Allen au saxophone, Andrew McCormack au piano, Chris Higginbottom à la batterie et le chanteur et musicien Hugh Coltman.Par son approche humble et respectueuse de ces musiques, connues du plus grand nombre, il remet au goût du jour des œuvres originales devenues, avec le temps, des classiques.

Tarifs: de 5€ à 25€

Une soirée exceptionnelle autour de ses deux passions : la musique et le cinéma.

Théâtre de Longjumeau 20 avenue du Général de Gaulle 91160 Longjumeau Longjumeau Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-12T20:00:00 2022-05-12T21:30:00