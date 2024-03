Kyle Eastwood ft Robin McKelle COUR DE LA VIEILLE CHARITE (EN EXTERIEUR) Marseille, mercredi 3 juillet 2024.

Centre de la Vieille Charité – MarseilleKyle Eastwood feat Robin McKelleKyle Eastwood a eu la géniale idée de revisiter les musiques des films de son père. Deux génies dans leur catégorie, deux complices depuis de longues années dans l’écriture des musiques de Mystic River, Million Dollar Baby, Gran Torino ou Invictus. En tout, plus d’une dizaine de films où, père et fils, ne font qu’un autour de leur Graal, le Jazz. Kyle est un habitué de la scène du Marseille Jazz mais ce soir-là il va nous plonger dans une histoire très personnelle, la grande histoire du cinéma des Eastwood. Pour l’occasion Kyle et son quintet a fait appel à une invitée exceptionnelle, Robin McKelle. Et pour le bonheur de nos oreilles la Vieille Charité va vibrer au son de la mythique Route de Madison, des chevauchées fantastiques de Le Bon, la Brute et le Truand et des « rues chaudes » de San Francisco et d’Harry Callahan alias l’Inspecteur Harry ! Kyle Eastwood : contrebasse, basse électrique Robin McKelle : chant Andrew McCormack : piano Brandon Allen: saxophone Chris Higginbottom : batterie Quentin Collins : trompette et buggle Ouverture Class Jazz : Jass Quartel « The Swing Mafia from Mars »Soirée en partenariat avec les Musées de Marseille. INFOS PRATIQUESPlacement assis libre. Toute sortie est définitive. Pas de guichet billetterie sur les lieux de concert.Personnes à Mobilité Réduite : afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, merci de nous signaler votre venue à l’adresse suivante : contact@marseillejazz.com

Tarif : 17.00 – 42.50 euros.

Début : 2024-07-03 à 20:00

Réservez votre billet ici

COUR DE LA VIEILLE CHARITE (EN EXTERIEUR) 2 RUE DE LA CHARITE 13002 Marseille 13