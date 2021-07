Gordes Gordes Gordes, Vaucluse Kyle Eastwood – Festival de Gordes Gordes Gordes Catégories d’évènement: Gordes

Vaucluse

Kyle Eastwood – Festival de Gordes Gordes, 8 août 2021, Gordes. Kyle Eastwood – Festival de Gordes 2021-08-08 21:30:00 21:30:00 – 2021-08-08 Théâtre des Terrasses Rue du Belvedere

Gordes Vaucluse Gordes EUR 50 50 Le Festival de Gordes vous invite, chaque été, à des spectacles inoubliables dans un cadre exceptionnel.

Le Théatre des Terrasses situé au coeur du village, est blotti contre le rocher, il offre une vue panoramique sur la plaine et la montagne du Luberon. +33 4 90 72 91 12 https://festival-gordes.com/ dernière mise à jour : 2021-07-24 par Office de tourisme Luberon Monts de Vaucluse

Détails Catégories d’évènement: Gordes, Vaucluse Autres Lieu Gordes Adresse Théâtre des Terrasses Rue du Belvedere Ville Gordes lieuville 43.91009#5.20027