Kyle Eastwood feat Robin McKelle Centre de la Vieille Charité (CVC) Marseille 2e Arrondissement, mercredi 3 juillet 2024.

Kyle Eastwood feat Robin McKelle Centre de la Vieille Charité (CVC) Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Kyle Eastwood a eu la géniale idée de revisiter les musiques des films de son père, Kyle et son quintet ont fait appel à une invitée exceptionnelle, Robin McKelle, un pur bonheur à la Vieille charité !

Kyle Eastwood feat Robin McKelle

Marseille Jazz des cinq continents



Kyle Eastwood a eu la géniale idée de revisiter les musiques des films de son père. Deux génies dans leur catégorie, deux complices depuis de longues années dans l’écriture des musiques de Mystic River, Million Dollar Baby, Gran Torino ou Invictus. En tout, plus d’une dizaine de films où, père et fils, ne font qu’un autour de leur Graal, le Jazz. Kyle est un habitué de la scène du Marseille Jazz mais ce soir-là il va nous plonger dans une histoire très personnelle, la grande histoire du cinéma des Eastwood.



Pour l’occasion Kyle et son quintet ont fait appel à une invitée exceptionnelle, Robin McKelle. Et pour le bonheur de nos oreilles la Vieille Charité va vibrer au son de la mythique Route de Madison, des chevauchées fantastiques de Le Bon, la Brute et Le Truand et des rues chaudes de San Francisco et d’Harry Callahan alias l’Inspecteur Harry !







Ouverture Class Jazz Jass Quartel The Swing Mafia from Mars



Inspiré par le quartet de Ruby Braff et Georges Barnes, le Jass Quartel, groupe de swing du sud de la France, vous embarque dans un jazz épuré et festif. Quatre musiciens du collectif Moldy Figs, issus de diverses contrées, s’associent autour d’une musique indémodable, traversant les modes et les temporalités. Un véritable cartel du swing, trafiquant de riffs et dealer de triolets, qui vous emportera dans un univers empreint des sonorités et arrangements des combos jazz des années 30-50.



Soirée en partenariat avec les Musées de Marseille. 15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-03 20:00:00

fin : 2024-07-03

Centre de la Vieille Charité (CVC) 2 Rue De la Charité

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Kyle Eastwood feat Robin McKelle Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2024-03-29 par Ville de Marseille