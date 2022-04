KYLE EASTWOOD FEAT HUGH COLTMAN Cholet Cholet Catégories d’évènement: Cholet

Maine-et-Loire

KYLE EASTWOOD FEAT HUGH COLTMAN Cholet, 28 avril 2022, Cholet. KYLE EASTWOOD FEAT HUGH COLTMAN Théâtre Saint Louis Rue Jean Vilar Cholet

2022-04-28 – 2022-04-28 Théâtre Saint Louis Rue Jean Vilar

Cholet Maine-et-Loire Avec son nouvel album, le bien nommé “Cinematic”, Kyle Eastwood nous partage sa passion pour les grands compositeurs de musiques de films, en compagnie de la voix envoûtante d’Hugh Coltman. info-theatre@choletagglomeration.fr +33 2 72 77 24 24 https://www.cholet.fr/welcome/theatre_saint_louis.php Avec son nouvel album, le bien nommé “Cinematic”, Kyle Eastwood nous partage sa passion pour les grands compositeurs de musiques de films, en compagnie de la voix envoûtante d’Hugh Coltman. Théâtre Saint Louis Rue Jean Vilar Cholet

dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Catégories d’évènement: Cholet, Maine-et-Loire Autres Lieu Cholet Adresse Théâtre Saint Louis Rue Jean Vilar Ville Cholet lieuville Théâtre Saint Louis Rue Jean Vilar Cholet Departement Maine-et-Loire

Cholet Cholet Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cholet/

KYLE EASTWOOD FEAT HUGH COLTMAN Cholet 2022-04-28 was last modified: by KYLE EASTWOOD FEAT HUGH COLTMAN Cholet Cholet 28 avril 2022 cholet maine-et-loire

Cholet Maine-et-Loire