Kyle Eastwood – Cinematic New Morning Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Kyle Eastwood – Cinematic New Morning, 30 novembre 2022, Paris. Le mercredi 30 novembre 2022

de 19h30 à 22h00

. payant Tarif New Morning : 29.70 EUR

Avec une dizaine d’albums à son crédit, Kyle Eastwood n’a pas cédé sur son désir. Contrebassiste et bassiste, il demeure fidèle à une approche traditionnelle et mélodique du jazz, qu’il enrichit souvent d’ornements lyriques. « Le cinéma est ma seconde passion » avoue-t-il. Il paraissait donc naturel, qu’aujourd’hui, son quintet se penche sur les bandes originales de film. L’album s’ouvre sur « Bullit », célèbre pour sa course-poursuite à travers les rues de San Francisco, une version enlevée, où la contrebasse ductile de Kyle Eastwood se détache de l’ensemble, préparant le terrain au piano facétieux d’Andrew McCormack. En compagnie de la chanteuse Camille Bertault, le quintet donne, en outre, une relecture rythmée des « Moulins de mon coeur ». La mélancolie n’est pas en reste, grâce à la voix caressante du chanteur Hugh Coltman, sur le thème de « Gran Torino », composé par les Eastwood père et fils. Le groupe ne se prive pas, non plus, d’un peu d’humour, avec le classique d’Henry Mancini, « Pink Panther Theme ». Les propres compositions de Kyle Eastwood ne sont pas négligées pour autant. « Unforgiven » (Impitoyable) est repris en trio avec contraste et profondeur. La chanson de « Skyfall », l’un des derniers James Bond, est, quant à elle, traitée de manière singulière, laissant libre cours aux improvisations inventives des jazzmen. Kyle Eastwood a fait sienne la phrase de Marcel Proust « Le vrai voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages mais à avoir de nouveaux yeux ». Par son approche humble et respectueuse de ces musiques, connues du plus grand nombre, il remet au goût du jour des oeuvres originales devenues, avec le temps, des classiques. Line up : Kyle Eastwood (Basse, Contrebasse), Andrew Mccormack (Piano), Chris Higginbottom (Batterie), Quentin Collins (Bugle, Trompette), Brandon Allen (Saxophone) New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris Contact : https://www.newmorning.com/20221130-5581-kyle-eastwood.html https://www.facebook.com/events/616150010084222/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D https://www.facebook.com/events/616150010084222/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D https://www.newmorning.com/20221130-5581-kyle-eastwood.html

Kyle Eastwood – Cinematic

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu New Morning Adresse 9 Rue des Petites Écuries Ville Paris lieuville New Morning Paris Departement Paris

New Morning Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Kyle Eastwood – Cinematic New Morning 2022-11-30 was last modified: by Kyle Eastwood – Cinematic New Morning New Morning 30 novembre 2022 New Morning Paris Paris

Paris Paris