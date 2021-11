Agen Agen Agen, Lot-et-Garonne Kyle Eastwood Cinematic : Concert musiques de film Agen Agen Catégories d’évènement: Agen

Agen Lot-et-Garonne Accompagné par son quintet de jazz et le chanteur anglais Hugh Coltman – sur quelques musiques – le talentueux bassiste et contrebassiste Kyle Eastwood nous plonge dans l’univers des bandes originales de films cultes. De Gran Torino à Pink Panther en passant par Skyfall, Kyle Eastwood s’attaque à la reprise de musiques de films – dont certaines composées par lui-même pour son père – qui ont marqué l’histoire du cinéma. Il semble ainsi avoir fait sienne la phrase de Marcel Proust : “Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux.” À travers une approche traditionnelle et mélodique du jazz, qu’il enrichit souvent d’ornements lyriques, le jazzman concilie pour la première fois avec Cinematic (Jazz Village) ses deux passions : la musique et le 7ème art, qu’il a pu expérimenter dans sa jeunesse.

