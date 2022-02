Kyle Eastwood Artplexe Canebière, 19 mai 2022, Marseille.

Kyle Eastwood

Artplexe Canebière, le jeudi 19 mai à 21:00

Kyle Eastwood se produira sur la scène de la plus grande salle de votre Cinéma Artplexe Canebière. L’occasion de (re) découvrir cet artiste d’exception dans l’ambiance feutrée et intimiste d’un lieu au confort et à l’acoustique particulièrement raffinés. Éminent musicien et cinéphile, Kyle Eastwood nous plonge, avec son quintet de Jazz, dans l’univers des bandes originales de films cultes. Artplexe ne pouvait qu’inviter une tête d’affiche de prestige pour la première saison d’All that Jazz à Marseille. Kyle Eastwood viendra vous présenter son 9ème album « Cinematic » qui mixe à merveille ses 2 grandes passions ; le Jazz et le Cinéma. Le fils de Clint, pour lequel il a composé plusieurs B.O. telles que Mystic River ou Million Dollar Baby… remet ici au goût du jour des thèmes ayant marqué le 7ème art. À la tête de son Quintet, le bassiste et contrebassiste de jazz offrira un groove et une élégance mélodique indiscutables. Il déroulera un film sonore à travers des reprises raffinées de B.O. telles que Bullitt, Taxi Driver, la Panthère Rose ou encore Skyfall ou Gran Torino. Un hommage absolu au cinéma. Le concert à ne pas rater !

32,73 / 38,79€

♫JAZZ♫

Artplexe Canebière 125 La Canebière 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



