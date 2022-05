Kyknos, 25 juin 2022, .

Kyknos

2022-06-25 – 2022-06-25

Philosophie et musique en dialogue autour de la réalité, du rêve et de l’élévation.

Maître de conférence à l’Université de Nantes et membre de l’Institut Universitaire de France, Angelo Giavotto est spécialiste de philosophie ancienne. A la fois traducteur de Platon et violoncelliste, il mêle ces deux passions dans cette conférence en musique. Gratuit.

Pratique : à la Médiathèque-Galerie Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard en Perche.

Philosophie et musique en dialogue autour de la réalité, du rêve et de l’élévation.

Maître de conférence à l’Université de Nantes et membre de l’Institut Universitaire de France, Angelo Giavotto est spécialiste de philosophie ancienne. A la fois…

Philosophie et musique en dialogue autour de la réalité, du rêve et de l’élévation.

Maître de conférence à l’Université de Nantes et membre de l’Institut Universitaire de France, Angelo Giavotto est spécialiste de philosophie ancienne. A la fois traducteur de Platon et violoncelliste, il mêle ces deux passions dans cette conférence en musique. Gratuit.

Pratique : à la Médiathèque-Galerie Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard en Perche.

dernière mise à jour : 2022-05-27 par