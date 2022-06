Kyan Khojandi – Une Bonne Soirée

Kyan Khojandi – Une Bonne Soirée, 6 janvier 2023, . Kyan Khojandi – Une Bonne Soirée

2023-01-06 20:00:00 20:00:00 – 2023-01-06 35 45 « Récemment j’ai vécu une des meilleures soirées de ma vie, il faut que je vous raconte ! À très vite !



(Par contre, j’ai tendance à digresser, donc prévoyez minimum une heure.) »



Kyan Khojandi Retrouvez Kyan Khojandi sur la scène du Silo. « Récemment j’ai vécu une des meilleures soirées de ma vie, il faut que je vous raconte ! À très vite !



(Par contre, j’ai tendance à digresser, donc prévoyez minimum une heure.) »



Kyan Khojandi dernière mise à jour : 2022-01-14 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville