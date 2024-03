Kyab Yul-Sa présente « Murmures d’Himalaya » Studio de l’Ermitage Paris, jeudi 23 mai 2024.

Kyab Yul-Sa présente « Murmures d’Himalaya » Le trio Kyab Yul-Sa révèlera « Murmures d’Himalaya » son nouvel album qui sortira le 26 avril 2024 chez Nangma Prod/Inouïe Distribution. Cet opus sera présenté jeudi 23 mai 2024 au Studio de l’Ermitage. Jeudi 23 mai, 20h30 Studio de l’Ermitage PLEIN : 18€ PREVENTE : 15€

Jeudi 23 mai 2024, 20h30

Son premier single « Gangkar » sera disponible le 15 mars 2024 sur toutes les plateformes.

Initié par l’artiste tibétain Lobsang Chonzor, cœur battant de cet ensemble singulier, Kyab Yul-Sa puise son identité dans la musique tibétaine traditionnelle.

A la fois chanteur et musicien, Lobsang Chonzor parcourt depuis plus de vingt années les répertoires traditionnels tibétains laïcs et religieux, qu’il donne à entendre au public lors de concerts solo mettant en lumière une maîtrise parfaite d’exécution et une étonnante modernitéartistique.

Kyab Yul-Sa est un trio musical né en 2015 et composé de :

– Lobsang Chonzor : voix, luth tibétain dranyen, tympanon gyumang

– Margaux Liénard : violon, hardanger d’amore, bouzouki

– Julien Layahe : zarb, tombak, et autres percussions

L’album :

Murmures d’Himalaya est avant tout une échappée, un périple dans des contrées lointaines : des paysages tantôt mystérieux, tantôt captivants ou contemplatifs, évoqués par les mélodies et les rythmes venus d’ailleurs, mais également par des vidéos et de la matière visuelle, en soutien au propos musical. Murmures d’Himalaya est l’occasion de découvrir la culture tibétaine avec Lobsang Chonzor, et d’ouvrir une porte vers d’autres horizons portés par Margaux Liénard et Julien Lahaye. Les héritages musicaux et visuels des 3 artistes reflètent un univers envoûtant que l’universalité de la musique et la contemporanéité des compositions transcendent.

Le trio :

Dans Kyab Yul-Sa, Lobsang Chonzor s’associe à 2 exilés musicaux qui se sont approprié des musiques « d’ailleurs » (Scandinavie, Europe du Nord, Iran). Ensemble, ils transcendent les fondements de la musique tibétaine traditionnelle en lui apportant des arrangements nouveaux, inspirés de langages musicaux qui se répondent et s’enrichissent.

Sur leur terre commune qu’est la musique, les musiciens offrent à la tradition tibétaine un renouveau musical au timbre métissé et unique.

Studio de l'Ermitage
8 rue de l'ermitage
75020 Paris

